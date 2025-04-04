أنجولا وكوت ديفوار يتعادلان سلبيا في كأس أمم أفريقيا للناشئين

أمم إفريقيا للناشئين، تعادل منتخب كوت ديفوار مع نظيره أنجولا سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

تشكيل أنجولا ضد كوت ديفوار

تشكيل كوت ديفوار ضد أنجولا

منتخب مصر للناشئين يخسر من بوركينا فاسو

فاز منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

يتذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

بوركينا فاسو: 6 نقاط

جنوب أفريقيا: 4 نقاط

الكاميرون: نقطة واحدة

مصر: دون نقاط



فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم للناشئين في قطر

ويمتلك منتخب مصر فرصة وحيدة للصعود لمونديال الناشئين في قطر وذلك من خلال الفوز على الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لاحتلال المركز الثالث في المجموعة.

ثم مواجهة ثالث المجموعة الرابعة، حيث سيتأهل أحدهما لمنافسات كأس العالم تحت 17 عامًا.

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.