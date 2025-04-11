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رياضة

فالنسيا يهزم إشبيلية بهدف في الدوري الإسباني

فالنسيا، فيتو
فالنسيا، فيتو

حقق فالنسيا فوزًا ثمينًا على إشبيلية، بهدف مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الدوري الإسباني الممتاز، بعد المباراة القوية التي جمعت بينهما.

وسجل هدف اللقاء الوحيد خافيير جيرا في الدقيقة 45 من المباراة ليحقق فالنسيا النقاط الثلاث. 

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثاني عشر، وتجمد إشبيلية عند النقطة 36.

وانتظرت جماهير فالنسيا حتى الدقيقة 45 لترتسم البسمة على وجوهها بتسجيل هدف التقدم عن طريق خافيير غيرا، ليخرج أصحاب الديار متقدمين بهدف نظيف من شوط المباراة الأول.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه فالنسيا عن تسجيل المزيد من الأهداف، كثف لاعبو إشبيلية من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة ليخرج فالنسيا فائزًا باللقاء.

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