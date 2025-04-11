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رياضة

ميلان يكتسح أودينيزي برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

عاد فريق ميلان لطريق الانتصارات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أودينيزي 4 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ميلان يهزم اودينيزي 

وظل التعادل السلبي قائما طوال الشوط الأول حتى جاءت الدقيقة 42 والتي شهدت تسجيل ميلان للهدف الأول عن طريق رافاييل لياو وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لهذا الشوط أضاف ستراهينيا بافلوفيتش الهدف الثاني لينتهي هذا الشوط بتقدم ميلان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل ثيو هيرنانديز الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 74 ثم أضاف تيجاني ريجنديرز الهدف الرابع في الدقيقة 81.

ورفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز التاسع، ليبقي على آماله قائمة في حجز أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث يبعده أربع نقاط فقط عن لاتسيو، صاحب المركز السادس، الذي يشارك صاحبه في دوري المؤتمر.

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