تفاصيل انهيار عقار اللبان والعناية الإلهية تنقذ 3 أطفال من أسرة واحدة

كشفت محافظة الإسكندرية تفاصيل انهيار عقار شارع الغزالي بالقرب من منزل ريا وسكينة، بعد ساعات من انهياره ورفع الأنقاض.

وأفادت المحافظة أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت اليوم بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي بالقرب من بيت ريا وسكينة، متفرع من شارع السبع بنات – منطقة اللبان – نطاق حي الجمرك.

وعلى الفور قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمعاينة موقع الحادث، حيث اطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية.

العقار صادر له قرار إزالة والتحفظ على مالكه

وتم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.

وأضافت المحافظة أنه بفحص ملف العقار تبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم (14) لسنة 2022، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.

إنقاذ أطفال من أسرة واحدة

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إنقاذ ثلاثة أطفال من أسرة واحدة أحدهم رضيع يبلغ ٤ أشهر كانت باقي أسرتهم خارج المنزل لحظة الانهيار، وذلك بحسب شهود عيان من الجيران، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفاة سيدة والقدر ينقذ زوجها وابنتيها

كما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة تدعى رباب إبراهيم ٤٧ عامًا، والتي لقت حتفها بعد تحت الأنقاض بعد أن دخلت المنزل قبل الانهيار بعد دقائق، في حين نجا زوجها وابنتيها،والذين تأخروا وأتوا بعد الانهيار مباشرة.

رفع الأنقاض وتوفير مسكن بديل

فيما تُجرى حاليًّا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.

وفي السياق ذاته كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا إليه فور الخروج من المستشفى.

كما أمر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.

جدير بالذكر أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين. وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.

كما تشدد المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة. ومع ذلك، تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.

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