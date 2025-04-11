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محافظات

انهيار أسقف عقار خالٍ من السكان في الإسكندرية

الحماية المدنية بمكان
الحماية المدنية بمكان الانهيار، فيتو

شهدت منطقة الفراهدة بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، انهيار أسقف داخلية من عقار قديم/ خال من السكان دون حدوث إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار قديم رقم 28 بشارع الإمام علي بالتقاطع مع شارع الفراهده بدائرة قسم الشرطة دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم مكون من دور ارضي وطابق واحد وخالي من السكان وسقوط السقف من الداخل للعقار، دون حدوث إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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