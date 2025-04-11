المتحف المصري بالتحرير يستقبل وفدًا من ممثلي الدول العربية والأوروبية

استقبل المتحف المصري بالتحرير وفدًا من ممثلي الدول العربية والأوروبية المشاركين في المؤتمر الدولي المُنعقد بمصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعنى بحماية الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج.

زيارة وفدًا من ممثلي الدول العربية والأوروبية للمتحف المصري بالتحرير

وحرص مسئولو المتحف المصري بالتحرير علي استقبال وفد من ممثلي الدول العربية والأوروبية المشاركين في المؤتمر الدولي المُنعقد بمصر.

كما تم تنظيم جولة إرشادية متحفية لهم داخل قاعات العرض المتحفي المختلفة لمشاهدة القطع الأثرية المعروضة والتى تغطى جميع مراحل الحضارة المصرية القديمة بدء من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني، وفى نهاية الجولة قاموا بإلتقاط الصور التذكارية معبرين عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة على وعد بتكرارها مرة أخرى.

ويستقبل المتحف المصري بالتحرير زائريه يوميا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء ويتم غلق شباك التذاكر في تمام الرابعة مساءً.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.



ويعد المتحف المصري بالتحرير أحد أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفًا، حيث بدأت فكرة إنشائه عام 1895، حين فاز المعماري الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية التي تم إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902.

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