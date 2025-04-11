الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يستقبل وفدًا من ممثلي الدول العربية والأوروبية

زيارة وفدًا من ممثلي
زيارة وفدًا من ممثلي الدول العربية والأوروبية للمتحف المصري
ads

استقبل المتحف المصري بالتحرير وفدًا من ممثلي الدول العربية والأوروبية المشاركين في المؤتمر الدولي المُنعقد بمصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعنى بحماية الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج.

زيارة وفدًا من ممثلي الدول العربية والأوروبية للمتحف المصري بالتحرير

وحرص مسئولو المتحف المصري بالتحرير علي استقبال وفد من ممثلي الدول العربية والأوروبية المشاركين في المؤتمر الدولي المُنعقد بمصر. 

كما تم تنظيم جولة إرشادية متحفية لهم داخل قاعات العرض المتحفي المختلفة لمشاهدة القطع الأثرية المعروضة والتى تغطى جميع مراحل الحضارة المصرية القديمة بدء من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني، وفى نهاية الجولة قاموا بإلتقاط الصور التذكارية معبرين عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة على وعد بتكرارها مرة أخرى.

ويستقبل المتحف المصري بالتحرير زائريه يوميا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء ويتم غلق شباك التذاكر في تمام الرابعة مساءً.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.
 

ويعد المتحف المصري بالتحرير أحد أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفًا، حيث بدأت فكرة إنشائه عام 1895، حين فاز المعماري الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية التي تم إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير الاتحاد الاوروبي أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير الشرق الأوسط

مواد متعلقة

أسعار تذاكر المتحف المصري بالتحرير خلال إجازة عيد الفطر

إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري بالتحرير في أول أيام عيد الفطر (صور)

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

سعر صرف الدولار في المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

حبس أم بريطانية بسبب إبعاد أطفالها عن استخدام الموبايل

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها، متى يجب ويجوز؟

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

المزيد
الجريدة الرسمية