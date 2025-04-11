عمرو سعد: فيلم الغربان سيحدث نقلة نوعية في صناعة السينما المصرية

أكد الفنان عمرو سعد أن غيابه عن السينما لعدة سنوات كان بسبب انشغاله بالدراما التليفزيونية التي تأخذ منه وقتًا ومجهودا مضاعفًا، إلا أنه انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “الغربان”، الذي يشهد عودته للسينما بعد غياب 6 سنوات

فيلم الغربان لعمرو سعد

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن فيلم “الغربان” سوف يحدث نقلة نوعية في صناعة السينما المصرية والعربية، نظرًا للتقنيات الحديثة المستخدمة في تصويره، حيث أن الفيلم استغرق وقتًا طويلًا نظرًا لأعمال الجرافيكس التي تعتمد عليها أحداثه

وأضاف سعد أن الجمهور سوف يشاهدوه بشكل مختلف من خلال الفيلم سواء على مستوى الشكل أو الآداء، وكذلك باقي أبطال الفيلم، خاصة أن أحداث الفيلم تدور في فترة الأربعينيات، ومن المنتظر أن يعرض الفيلم خلال الفترة القادمة، وسوف تقام له دعاية لائقة، نظرًا لقوة الفيلم وضخامة إنتاجه.

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

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