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النيابة العامة تعاين عقار حي اللبان المنهار بالإسكندرية

عقار اللبان المنهار
عقار اللبان المنهار بالإسكندرية، فيتو

عاين فريق النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله شهاب وكيل النائب العام لنيابة اللبان موقع العقار المنهار وسط تواجد المسئولين التنفيذيين بالمحافظة. 

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وتستمع النيابة إلى شهود العيان في الواقعة للتوصل إلى سبب انهيار العقار، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل العقار من الحى والأجهزة التنفيذية.

وشهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية اليوم الجمعة، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وتم إنقاذ طفلين وفتاة على قيد الحياة من أسفل العقار المنهار، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين، لتلقى العلاج اللازم.

كان قسم شرطة اللبان قد تلقى بلاغا بانهيار العقار رقم 3 مأهول بالسكان في شارع الغزالى بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحى الجمرك إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان وجارى البحث عن آخرين مفقودين تحت الأنقاض.

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منطقة اللبان لحي الجمرك الاسكندرية

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