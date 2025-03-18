دوري الجمهورية للناشئين، المقاولون 2007 يفوز على الأهلي بركلات الترجيح

دوري الجمهورية للناشئين، واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2007 سلسلة انتصاراته المذهلة بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في الوقت الأصلي.

أقيمت المباراة على ملعب المقاولون، حيث تألق حارس المرمى مصطفى سامي بتصديه لضربتي جزاء في ركلات الترجيح، ليقود المقاولون العرب للفوز بنتيجة 4-1.

ويرجع الفوز للدعم القوي من المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة،المشرف العام على الكرة، وقيادة يسري عبدالغني، رئيس القطاع، ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين ويعكس الأداء المتميز للاعبين الجهود الكبيرة للجهاز الفني بقيادة أحمد سعيد الفريق فنيًا، مع دعم من جهازه التدريبي الذي يضم مصطفى مارين وسيد جاد مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى محمد صبري مخطط الأحمال وعلاء سعد إداري الفريق، وأخصائي العلاج الطبيعي إسلام سعد.

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