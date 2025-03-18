الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري الجمهورية للناشئين، المقاولون 2007 يفوز على الأهلي بركلات الترجيح

المقاولون 2007،فيتو
المقاولون 2007،فيتو

دوري الجمهورية للناشئين، واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2007 سلسلة انتصاراته المذهلة بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في الوقت الأصلي.

 

 أقيمت المباراة على ملعب المقاولون، حيث تألق حارس المرمى مصطفى سامي بتصديه لضربتي جزاء في ركلات الترجيح، ليقود المقاولون العرب للفوز بنتيجة 4-1.

 

ويرجع الفوز للدعم القوي من المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة،المشرف العام على الكرة، وقيادة  يسري عبدالغني، رئيس القطاع، ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين ويعكس الأداء المتميز للاعبين الجهود الكبيرة للجهاز الفني بقيادة أحمد سعيد الفريق فنيًا، مع دعم من جهازه التدريبي الذي يضم مصطفى مارين وسيد جاد مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى محمد صبري مخطط الأحمال وعلاء سعد إداري الفريق، وأخصائي العلاج الطبيعي إسلام سعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري الجمهورية للناشئين المقاولون 2007 المقاولون الأهلي المقاولون العرب

مواد متعلقة

المقاولون يرفض الأخطاء التحكيمية بدوري المحترفين في بيان رسمي

المقاولون 2007 يواصل انتصاراته بالفوز على الزمالك في ميت عقبة

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

عيد عبد الملك: طلبات الأهلي بمباراة القمة مشروعة وهذا توقعي لموقف الأحمر حال صدور قرارات الأولمبية

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

انفجارات تهز صنعاء وغارة تستهدف معقل الحوثيين في صعدة

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

تفحم باكيات ووقوع إصابات، حجم الخسائر المبدئية لحريق محال الملابس بمنشأة ناصر (صور)

منوعات

المزيد

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء النصر على الظالم في اليوم الثامن عشر من رمضان

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

المزيد
الجريدة الرسمية