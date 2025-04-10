اتحاد جدة يتقدم على العروبة 0/1 بالشوط الأول في الدوري السعودي

الدوري السعودي، تقدم فريق اتحاد جدة على نظيره العروبة 0/1 في الشوط الأول في إطار مباريات الجولة الـ 27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أوناي هيرنانديز هدف اتحاد جدة في الدقيقة 45+7.

تشكيل اتحاد جدة



الأرقام تشير إلى أن 5 مباريات جمعت بين الاتحاد والعروبة قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم في الدوري السعودي حيث استطاع الاتحاد حسم 3 مواجهات لصالحه في مقابل لقاء وحيد فاز فيه العروبة كما تعادل الفريقين في مثله.

حصيلة الأهداف تشير إلى تسجيل الاتحاد 5 أهداف لصالحه خلال لقاءات الفريقين في مقابل هدفين أحرزهما العروبة.

ويدخل اتحاد جدة مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ومواصلة توسيع الفارق مع الهلال الوصيف.

ويحتل الاتحاد حاليًا صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 62 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 5 أخرى في مقابل تعرضه لخسارتين.

اتحاد جدة في آخر ظهور له تغلب على الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الدوري السعودي.

ويعاني العروبة من النتائج السلبية حيث تعرض خلال الثلاث مباريات الماضية للخسارة في الدوري السعودي وتفصله ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ويقبع العروبة حاليًا في المركز الـ 14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة فقط ويأمل أن يقوده الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم إلى استعادة توازنه مرة أخرى.

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