المقاولون العرب يفوز على زد في الدوري الممتاز للسيدات

الكرة النسائية، حقق فريق سيدات المقاولون العرب فوزًا كبيرا على فريق زد إف سي بنتيجة 3 - 1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون ضمن الدوري الممتاز.

أهداف مباراة المقاولون وزد

سجلت أهداف سيدات المقاولون كل من حبيبة شاكر هدفين، وعبير محمد هدفا، بينما ظهرت تغريد الشحات بمستوي مميز في مركز حراسة المرمى.

يقود الكرة النسائية بنادي المقاولون يسري عبد الغني، وبإشراف مجدي مصطفى ويضم الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية بذئاب الجبل كلا من هبة رزق المدير الفني ومحمد زيادة مدرب عام وعمر شكر مدرب لحراس المرمى وأحمد صفا كمدير إداري، والدكتورة رهف أخصائي إصابات ملاعب.

نتيجة مباراة الدور الأول

وكان فريق سيدات المقاولون العرب لكرة القدم تعادل مع فريق زد في المباراة التي جمعتها ضمن المرحلة الأولي على ملعب زد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سجلت هدف التعادل للمقاولون اللاعبة حبيبة شاكر في الدقيقة 47 من الشوط الأول.

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