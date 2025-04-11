الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون العرب يفوز على زد في الدوري الممتاز للسيدات

سيدات المقاولون العرب
سيدات المقاولون العرب يحققن فوزًا كبيرًا على زد

الكرة النسائية، حقق فريق سيدات المقاولون العرب فوزًا كبيرا على فريق زد إف سي بنتيجة 3 - 1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون ضمن الدوري الممتاز.

أهداف مباراة المقاولون وزد

سجلت أهداف سيدات المقاولون كل من حبيبة شاكر هدفين، وعبير محمد هدفا، بينما ظهرت تغريد الشحات بمستوي مميز في مركز حراسة المرمى.

 

يقود الكرة النسائية بنادي المقاولون  يسري عبد الغني، وبإشراف مجدي مصطفى ويضم الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية بذئاب الجبل كلا من هبة رزق المدير الفني ومحمد زيادة مدرب عام وعمر شكر مدرب لحراس المرمى وأحمد صفا كمدير إداري، والدكتورة رهف أخصائي إصابات ملاعب.

نتيجة مباراة الدور الأول

وكان فريق سيدات المقاولون العرب لكرة القدم تعادل مع فريق زد في المباراة التي جمعتها ضمن المرحلة الأولي على ملعب زد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سجلت هدف التعادل للمقاولون اللاعبة حبيبة شاكر في الدقيقة 47 من الشوط الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاولون العرب الدوري الممتاز الكرة النسائية سيدات المقاولون مباراة المقاولون وزد

مواد متعلقة

الأهلي يكتسح البنك بسداسية في دوري الكرة النسائية

فيفا يخاطب اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الكرة النسائية

سيدات الأهلي يفزن على المقاولون العرب بخماسية في الدوري الممتاز

تعادل سيدات المقاولون العرب مع زد في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

تحذير شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منوعات

المزيد

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية