الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

عبد الله السعيد وناصر
عبد الله السعيد وناصر ماهر

أدى عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج تأهيلي خاص للثلاثي خلال مران اليوم لتجهيزه بالشكل الأنسب لمباراة حرس الحدود المقبلة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك، فيتو 
الزمالك، فيتو 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة. 

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