الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

انقلاب سيارة ميكروباص،
انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث محور 26 يوليو اليوم
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مروري اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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