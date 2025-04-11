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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في عمان 11- 04- 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في عمان، فيتو

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم  في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22


وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21


كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 35ريالا عمانيا.

 سعر جرام الذهب عيار 18 


وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

 

اسعار الذهب العالمية 

 

تخطت أسعار الذهب حاجز الـ3200 دولار أميركي للأوقية للمرة الأولى، يوم الجمعة، مدفوعةً بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية؛ مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3195.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 1 في المائة ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3219.84 دولار. وعلى مدار الأسبوع، سجَّل المعدن النفيس مكاسب بنحو 5 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة أيضًا 1.1 في المائة إلى 3213.40 دولار، وفق «رويترز».

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جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 22 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21

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