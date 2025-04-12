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اقتصاد

خبير يقدم روشتة إنقاذ حال اشتعال حرب تجارية ويكشف تأثير الإجراءات المضادة لرسوم ترامب على مصر

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، فيتو

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن العالم الآن يشهد حالة من الاضطرابات السياسية والجيوسياسية، بالإضافة إلى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي ككل، مشيرا إلى أن ما يجري الآن دولة متوحشة يديرها شخص يضرب كل القرارات والاتفاقيات لمنظمة التجارة العالمية عرض الحائط.

 

تأثير قرارات ترامب على الاقتصاد العالمي

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه مع استمرار قرارات ترامب المستمرة، سوف يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، موضحا أن رسوم ترامب الجمركية سوف يكون لها عوائد إيجابية على الاقتصاد الأمريكي، لكنها سوف تؤثر بالسلب على اقتصادات العالم الحليفة أو المعادية.

حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا وصل إلى 9.7 مليارات دولار، وهذه القرارات سوف تؤثر على السلع التي تصدرها مصر بنسبة تصل إلى 10%، مضيفا أنه في حال اتخاذ إجراءات مضادة سوف ينعكس على زيادة أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة بالسوق المصري.

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ترامب: سياسة الرسوم الجمركية تسير على ما يرام

وأكد  أن القيادة السياسية في مصر لديها القدرة على اتخاذ قرارات من شأنها تقليل التأثر السلبي لقرارات ترامب الجمركية، مشيدا بقدرة الاقتصاد خلال الفترة الحالية على التصدي لأي تحديات قد تواجهه مستقبلا، مطالبا بضرورة الاهتمام بالتحالفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لتكون أسواق بديلة يمكن الاعتماد عليها حال اشتعال الحرب التجارية.

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