الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سعد الصغير يستضيف المطربة عبير السالم وتغني لـ روبي وأصالة

سعد الصغير والمطربة
سعد الصغير والمطربة عبير السالم، فيتو

يستضيف المطرب سعد الصغير، اليوم الجمعة المطربة عبير السالم، في برنامج سعد مولعها نار، على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء، وغنت عبير خلال الحلقة أغنية ماتفرحوش فيا كده للفنان سعد الصغير، كما غنت لكل من أصالة وروبي وأم كلثوم، وتحدثت عن بدايتها في عالم الغناء، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وقال سعد الصغير مؤخرا: الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى، والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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سعد الصغير عبير سالم برنامج سعد الصغير اخبار الفن

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