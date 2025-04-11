الجمعة 11 أبريل 2025
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إنقاذ طفل رضيع وفتاة أحياء من أسفل عقار اللبان المنهار بالإسكندرية (صور)

لحظة انتشال طفل وفتاة
لحظة انتشال طفل وفتاة من أسفل عقار اللبان المنهار، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إخراج  طفل رضيع ٤ أشهر وفتاة ١٥ عاما أحياء من أسفل عقار اللبان المنهار بحي الجمرك في الإسكندرية بجوار منزل ريا وسكينة، فيما يجري البحث عن سيدتين لا تزالا تحت الأنقاض بعد انهيار العقار عليهما.

وبحسب حي الجمرك فإن العقار مكون من ٣ طوابق بناء قديم، وصادر له قرار إزالة بـ ٣ شارع الغزالي اللبان.

لحظة انتشال الطفل والفتاه
لحظة انتشال الطفل والفتاة

ووصل الفريق أحمد خالد حسن  محافظ الإسكندرية، إلى مكان المنزل المنهار ومعه مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية، ومسئولو الإسعاف والصحة لمتابعة أعمال الإنقاذ.

كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من قسم شرطة اللبان بانهيار عقار بـ ٣ شارع الغزالي اللبان بالقرب من منزل ريا وسكينة، وجود ضحايا تحت الأنقاض. 

على الفور توجهت القيادات الأمنية ومسئولو المحافظة، وتبين انهيار العقار على قاطنية ووجود ٤ ضحايا أسفله.

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