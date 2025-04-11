الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الشركة المصرية للمطارات يجري زيارة مفاجئة لـ مطار الغردقة الدولي

زيارة رئيس الشركة
زيارة رئيس الشركة المصرية للمطارات لمطار الغردقة، فيتو

أجرى اليوم الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، زيارة مفاجئة إلى مطار الغردقة الدولي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة رفع كفاءة التشغيل بمطارات الجذب السياحي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمسافرين.

انطلاق الموسم الصيف وإستقبال الوفود السياحية من مختلف دول العالم

جاءت الزيارة في ظل الطفرة التشغيلية غير المسبوقة التي يشهدها المطار، حيث سجل أعلى نسبة تشغيل في الحركة الجوية على مستوى المطارات المصرية بنسبة زيادة بلغت 122%، كما ارتفعت حركة الركاب بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نجاح جهود التطوير المستمرة والطلب المتزايد من قبل شركات الطيران الدولية.

ضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين

وخلال جولته التفقدية، اطمأن النشار على سير العمل بمرافق المطار المختلفة، وتفقد صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى غرفة التحكم الحديثة الخاصة بمنظومة كاميرات المراقبة (CCTV) التي تم تحديثها بالكامل لتغطية كافة أرجاء المطار، ما يعزز من كفاءة منظومة الأمن والسلامة ويواكب أعلى المعايير الدولية. كما شدد على أهمية انتظام الخدمات المقدمة للمسافرين والإلتزام بأعلى معايير الجودة في جميع العمليات التشغيلية.

وأكد النشار أن هذه الزيارات المفاجئة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التشغيل اليومي، خاصة في ذروة الموسم السياحي.

يُذكر أن مطار الغردقة الدولي شهد مؤخرا أعمال تطوير شاملة تضمنت توسعة المباني وتحديث الصالات وتحسين تجربة السفر، وإرتفعت طاقته الاستيعابية إلى نحو 13 مليون راكب سنويا بعد إفتتاح مبنى الركاب الجديد، مما يعزز من قدرته على إستيعاب النمو المتزايد في حركة السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيار وائل النشار الشركة المصرية للمطارات مطار الغردقة الغردقة وزير الطيران المدني مطارات الجذب السياحي

مواد متعلقة

حصاد مطار القاهرة خلال عيد الفطر، استقبال ووصول 312 ألف راكب

الحكومة تتجاهل دور أوراسكوم بيراميدز في تطوير “أهرامات الجيزة”..وساويرس يرد بتدوينة غاضبة!

مطار القاهرة يختتم موسم عمرة شعبان ورمضان بسفر ووصول 329 ألف راكب

مطار القاهرة يسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق فى معدلات التشغيل اليومى

مصر للطيران تبدأ تسيير جسرها الجوي لإعادة معتمري رمضان

مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين فرحتهم بعيد الفطر

مصر للطيران تسير 205 رحلات من السعودية إلى المطارات المصرية لعودة المعتمرين

رئيس ميناء القاهرة الجوي يكرم عاملة عثرت علي مبلغ مالي كبير

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

"يلا يا بابا من هنا"، أول تصريح لنائب محافظ سوهاج بعد تطاول السكرتير العام عليه

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

منوعات

المزيد

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك ضد حرس الحدود.. إياب ريال مدريد وأرسنال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية