رئيس الشركة المصرية للمطارات يجري زيارة مفاجئة لـ مطار الغردقة الدولي

أجرى اليوم الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، زيارة مفاجئة إلى مطار الغردقة الدولي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة رفع كفاءة التشغيل بمطارات الجذب السياحي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمسافرين.

انطلاق الموسم الصيف وإستقبال الوفود السياحية من مختلف دول العالم

جاءت الزيارة في ظل الطفرة التشغيلية غير المسبوقة التي يشهدها المطار، حيث سجل أعلى نسبة تشغيل في الحركة الجوية على مستوى المطارات المصرية بنسبة زيادة بلغت 122%، كما ارتفعت حركة الركاب بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نجاح جهود التطوير المستمرة والطلب المتزايد من قبل شركات الطيران الدولية.

ضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين

وخلال جولته التفقدية، اطمأن النشار على سير العمل بمرافق المطار المختلفة، وتفقد صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى غرفة التحكم الحديثة الخاصة بمنظومة كاميرات المراقبة (CCTV) التي تم تحديثها بالكامل لتغطية كافة أرجاء المطار، ما يعزز من كفاءة منظومة الأمن والسلامة ويواكب أعلى المعايير الدولية. كما شدد على أهمية انتظام الخدمات المقدمة للمسافرين والإلتزام بأعلى معايير الجودة في جميع العمليات التشغيلية.

وأكد النشار أن هذه الزيارات المفاجئة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التشغيل اليومي، خاصة في ذروة الموسم السياحي.

يُذكر أن مطار الغردقة الدولي شهد مؤخرا أعمال تطوير شاملة تضمنت توسعة المباني وتحديث الصالات وتحسين تجربة السفر، وإرتفعت طاقته الاستيعابية إلى نحو 13 مليون راكب سنويا بعد إفتتاح مبنى الركاب الجديد، مما يعزز من قدرته على إستيعاب النمو المتزايد في حركة السياحة.

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