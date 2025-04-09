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أخبار مصر

حصاد مطار القاهرة خلال عيد الفطر، استقبال ووصول 312 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تكثيف الرحلات الجوية، حيث بلغ عدد ركاب السفر والوصول خلال الفترة من 30 مارس حتى 2 أبريل 312,292 ألف راكب على متن رحلات مصر للطيران ورحلات الطيران الخاص وشركات الطيران مختلفة الجنسيات من مختلف دول العالم.

حركة المسافرين بمطار القاهرة الدولي خلال عيد الفطر
حركة المسافرين بمطار القاهرة الدولي خلال عيد الفطر

حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال إجازة عيد الفطر 

وبلغ عدد ركاب الوصول 168,822 ألف راكب على متن 1215 رحلة جوية بينما بلغ عدد ركاب السفر 143,470 ألف راكب علي متن 1218 رحلة جوية بإجمالي رحلات سفر ووصول 2433 رحلة جوية.

رحلات السفر والوصول بمطار القاهرة

وأكدت شركة ميناء القاهرة الدولي، أن رحلات السفر والوصول بمطار القاهرة شهدت انسيابية، حيث تم توفير كافة الخدمات للركاب المسافرين والقادمين رغم كثافة التشغيل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

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