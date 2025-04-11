مركز الطوارئ والسلامة العامة بكفرالشيخ يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة (صور)

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف على مستوى المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين، والعقيد تامر الرويني،،مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إلتزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب فى أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، محذرًا من استغلال الأهالي واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال من يستغلهم أو يتعدي على حقوقهم.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الـ24 ساعة لكافة المواقف بنطاق المحافظة، من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشددًا بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن فى تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف، لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التعريفة منعًا لاستغلال المواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، بالتواجد الميداني في الشارع مع المواطنين، ومتابعة حركة وخطوط السير، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لإستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

وناشد محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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