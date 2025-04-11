الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

المفوضية الأوروبية: مستعدون للتفاوض مع الصين على جمارك السيارات الكهربائية

المفوضية الأوروبية،
المفوضية الأوروبية، فيتو

قال متحدث المفوضية الأوروبية أولوف جيل، إن الوضع بشأن الجمارك المرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية في الاتحاد الأوروبي ما زال على حاله، معربا عن استعداد الاتحاد لمفاوضة بكين.

جاء ذلك وفقا لرد جيل على سؤال بشأن التغييرات المحتملة في موقف بروكسل، حيث تابع: "كلا، لا يزال الوضع بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المركبات الكهربائية كما هو. نحن مستعدون لحل تفاوضي قابل للتنفيذ وشفاف". 

في الوقت نفسه، أقر جيل أن الوضع تمت مناقشته خلال المفاوضات بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ووزير التجارة الصيني وانج وينتاو.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات"، يوم أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي والصين اتفقا على بدء محادثات جديدة بشأن إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وسط الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر رسميا في وقت سابق قرارا بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بنسبة تصل إلى 35.5%، ودخل القرار حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها لا توافق على هذا القرار، وقامت الصين برفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية. كما أعربت بكين مرارا وتكرارا عن أملها في أن يواصل الاتحاد الأوروبي المشاورات مع الصين بشأن قضية فرض الرسوم الجمركية.

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الاتحاد الاوروبي السيارات الكهربائية الصينية بكين

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