السبت 12 أبريل 2025
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ليفربول اليوم في عيد.. أرقام تاريخية للملك محمد صلاح بعد التجديد، و10 أهداف لاتنسى في مسيرته مع الريدز.. وهذا الموسم هو الأفضل له

محمد صلاح
محمد صلاح

تلقت جماهير ليفربول أخبار سارة بعدما جدد الملك المصري محمد صلاح عقده مع الريدز بعد جدل كبير استمر شهور ليستمر مع النادي حتى صيف عام 2027.

 

أرقام صلاح في كل موسم مع ليفربول 

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية عبر فيس بوك عدد أهداف محمد صلاح في كل موسم منذ انضمامه للنادي قادما من روما في عام 2017، وعلقت: “ما زال المجد مستمرا”. 

ويعد أفضل مواسم محمد صلاح مع ليفربول هو الأول له وهو موسم 2018/17، حيث نجح حينها الملك المصري في تسجيلب 44 هداف، بينما أقل مواسم الفرعون مع الريدز كان موسم 2020/19، حيث سجل فقط وقتها 23 هدفا.  

 

10 أهداف تاريخية 

ونستعرض معكم أفضل 10 أهداف سجلها النجم المصري مع ليفربول على مدار 8 سنوات جعلته يعد أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ النادي 

https://x.com/beINSPORTS/status/1910706441398235569?t=KhUNTOetchLzhdZ-mo5dyA&s=19

راتب خيالي 

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية نقلًا عن موقع "ذا أتلتك" إن محمد صلاح سيستمر لمودة موسمين على أن يحصل على 41.6 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة "تليجراف" أن محمد صلاح مستمر داخل ليفربول  حتى 2027، وسيتقاضى راتبًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعني أنه سيحصل على 40 مليون جنيه إسترليني خلال مدته المتبقية في أنفيلد.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد تعاقد لاعبه الدوري المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات القياسية مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، نبرز أهمها في السطور التالية. 


أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع ليفربول


- أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في 8 مواسم متتالية: يُعد محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز.


- أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية أو أكثر 3 مرات: صلاح يتصدر هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.


- أكثر عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد: عادل محمد صلاح الرقم القياسي بـ 44 مساهمة تهديفية في موسم واحد من 38 مباراة.


- أكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب أجنبي: عادل صلاح الرقم القياسي بـ 184 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.


- أكبر عدد من المساهمات التهديفية خارج أرضه: حقق صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 27 مساهمة تهديفية خارج أرضه في موسم واحد.


- أكبر عدد من جوائز أفضل لاعب: عادل صلاح الرقم القياسي بـ 7 جوائز لأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.


- أول لاعب يساهم في أكثر من 40 هدفًا في موسمين مختلفين: صلاح يحقق هذا الإنجاز الفريد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.


- أول لاعب يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم 2024/2025.


- أكبر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد: سجل صلاح وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد منذ ليونيل ميسي في موسم 2014/2015.


- أكثر من قدم تمريرات حاسمة في موسم واحد: قدم صلاح 17 تمريرة حاسمة في موسم 2024/2025، أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول.


- أول لاعب يسجل ويصنع في كلتا المباراتين ضد حامل اللقب: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم واحد.


- أول لاعب يسجل 25 هدفًا أو أكثر ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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