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رياضة

بمشاركة النني، الجزيرة يتقدم على عجمان بهدف في الشوط الأول بالدوري الإماراتي

النني، فيتو
النني، فيتو

الدوري الإماراتي، تقدم فريق الجزيرة الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني علي  عجمان، بهدف دون رد  في المباراة التي تجمع الفريقين، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإماراتي.

مباراة الجزيرة وعجمان 

أحرز هدف الجزيرة برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 8. 

ويقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام عجمان، حيث يتواجد في قلب الدفاع، بقرار من المدرب عموتة، الذي يعتمد على لاعب خط وسط منتخب مصر مدافعًا في حال غيابات المدافعين للإصابة.
 

تشكيل الجزيرة ضد عجمان 

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد النني - إلياس لكريمي - زايد سلطان - رافيل تاجير

خط الوسط: نيسكينز كيبانو - مامادو كوليبالي - نيكولا فوكيتش

وفي الهجوم: فينيسيوس ميلو - برونو كونسيساو - عمر تراوري.

ترتيب الجزيرة وعجمان 

ويحتل نادي الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 30 نقطة.

في المقابل يتواجد نادي عجمان في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

انضمام النني للجزيرة 

وانضم النني لصفوف الجزيرة بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.

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