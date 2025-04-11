موجة من الصقيع والرياح المحملة بالأتربة تضرب محافظة قنا (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا من كورنيش النيل بمدينة قنا ترصد من خلاله التقلبات الجوية وموجة الصقيع التي تضرب المحافظة.

وشهدت محافظة قنا منذ الساعات الأولى اليوم الجمعة موجة من الطقس المتقلب من رياح محملة بالأتربة وأطلقت عدة تحذيرات للسائقين على الطرق السريعة والصحراوية من التقلبات الجوية غير المستقرة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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