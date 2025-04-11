الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موجة من الصقيع والرياح المحملة بالأتربة تضرب محافظة قنا (فيديو)

موجة من الصقيع والرياح
موجة من الصقيع والرياح المحملة بالأتربة تضرب محافظة قنا،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا من كورنيش النيل بمدينة قنا ترصد من خلاله التقلبات الجوية وموجة الصقيع التي تضرب المحافظة.

وشهدت محافظة قنا منذ الساعات الأولى اليوم الجمعة موجة من الطقس المتقلب من رياح محملة بالأتربة وأطلقت عدة تحذيرات للسائقين على الطرق السريعة والصحراوية من التقلبات الجوية غير المستقرة.

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطرق السريعة والصحراوية محافظة قنا قنا فيتو مدينة قنا موجة الصقيع

مواد متعلقة

سكرتير عام قنا يتفقد مواقف السيارات لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة (صور)

نائب محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة (فيديو)

قنا تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بزيادة 15% عقب تحريك أسعار الوقود

مصرع سبعينية صدمتها سيارة في قنا

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

لحظة تدخل قوات الحراسة في مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

رد جديد من الزمالك حال رفض زيزو المثول للتحقيق

منوعات

المزيد

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية