الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

توقيع ومناقشة "قنبلة للاستخدام الشخصي" لميرنا المهدي في هذا الموعد

الكاتبة ميرنا المهدي،
الكاتبة ميرنا المهدي، فيتو

تنظم دار الكرمة للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة رواية "قنبلة للاستخدام الشخصي" للكاتبة ميرنا المهدي، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية. 

رواية قنبلة للاستخدام الشخصي 

ومن أجواء الرواية نقرأ:"ما يغضب إلياس المقدسي في أثناء جلوسه في المطعم الآن، أن سارقه الجديد لم يكتفِ بوضع يده عليه كما فعل الجنرال الإنجليزي من قبله، بل شوَّه هويته تمامًا، غيَّر تصميم خداديات المقاعد التي كانت يومًا مزينة بتطريزة الجليل الفلاحي المبهجة، واستبدل خشبًا قاتمًا لا روح فيه بالأرائك التي كانت مُطعمة بالصدف العكاوي".

"لم يتوقف التشويه عند الديكور، فقد استبدل أيضًا فرقة جاز عبرية بالتخت الشرقي الذي كان يطرب القلوب ويعطي مساحة للمستمع، ليدندن بالعلياي والأوف والعتابا والميجانا وهو يؤرجل".

الكاتبة ميرنا المهدي 

ميرنا المهدي كاتبة وروائية مصرية، تخرجت في كلية الألسن جامعة عين شمس، تخصصت في أدب، وترجمة اللغتين الفرنسية والإسبانية، وحازت عدة جوائز أدبية من سفارتي كندا وفرنسا، والمركز الثقافي الفرنسي لتركِّز بعدها في كتابة أدب الإثارة والتشويق، فنشر لها عدة روايات، منها: "دليل جدتي لقتل الأوغاد"، وسلسلة "تحقيقات نوح الألفي التي صدر منها "قضية ست الحسن"، و"قضية لوز مُر". 

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الكاتبة ميرنا المهدي رواية قنبلة للاستخدام الشخصي دار الكرمة للنشر والتوزيع دار الكرمة ميرنا المهدي مركز الجزويت الثقافي

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