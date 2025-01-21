الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ميرنا المهدي توقع "قنبلة للاستخدام الشخصي" بمعرض الكتاب 2025

توقيع رواية ميرنا
توقيع رواية ميرنا المهدي، فيتو

تقيم دار الكرمة للنشر والتوزيع، حفل توقيع رواية “قنبلة للاستخدام الشخصي” للكاتبة ميرنا المهدي، يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير الجاري، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

رواية قنبلة للاستخدام الشخصي 

ومن أجواء الرواية نقرأ:"ما يغضب إلياس المقدسي في أثناء جلوسه في المطعم الآن، أن سارقه الجديد لم يكتفِ بوضع يده عليه كما فعل الجنرال الإنجليزي من قبله، بل شوَّه هويته تمامًا، غيَّر تصميم خداديات المقاعد التي كانت يومًا مزينة بتطريزة الجليل الفلاحي المبهجة، واستبدل خشبًا قاتمًا لا روح فيه بالأرائك التي كانت مُطعمة بالصدف العكاوي".

"لم يتوقف التشويه عند الديكور، فقد استبدل أيضًا فرقة جاز عبرية بالتخت الشرقي الذي كان يطرب القلوب ويعطي مساحة للمستمع، ليدندن بالعلياي والأوف والعتابا والميجانا وهو يؤرجل".

أعمال الكاتبة ميرنا المهدي 

ميرنا المهدي كاتبة وروائية مصرية، تخرجت في كلية الألسن جامعة عين شمس، تخصصت في أدب، وترجمة اللغتين الفرنسية والإسبانية، وحازت عدة جوائز أدبية من سفارتي كندا وفرنسا، والمركز الثقافي الفرنسي لتركِّز بعدها في كتابة أدب الإثارة والتشويق، فنشر لها عدة روايات، منها: "دليل جدتي لقتل الأوغاد"، وسلسلة "تحقيقات نوح الألفي التي صدر منها "قضية ست الحسن"، و"قضية لوز مُر". 

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كتاب قنبلة للاستخدام الشخصي رواية قنبلة للاستخدام الشخصي ميرنا المهدي الكاتبة ميرنا المهدي معرض القاهرة الدولي للكتاب
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