الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

إصابة جندي إسرائيلي من لواء جولاني جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إصابة جندي من الكتيبة 12 في لواء جولاني بجراح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

إصابة جندي إسرائيلي من لواء جولاني جنوب قطاع غزة

ويأتي ذلك بعدما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المتواجدين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها.

ووجه متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بمنشور على منصة إكس، إنذارا عاجلا وتحذيرا خطيرا إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، الزيتون الشرقي، النور، والتفاح.

 

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لـ 28 شهيدا

 

وفي المقابل أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس،بأن  28 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة، مما تسبب في تدمير عدد من المنازل وسقوط ضحايا مدنيين.

 

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غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي لواء جولاني

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