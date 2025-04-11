مجموعة الهبوط بالدوري، تعرف على تشكيل مباراة الجونة وزد

يحل الجونة ضيفا على زد في الجولة الثانية من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري، والمقررة الرابعة عصر اليوم على استاد القاهرة.

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لـ زد تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - إسلام إسماعيل عبد اللاه - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: حمدي علاء - ماتا ماجاسا

وسط الهجوم: عبد الرحمن البانوني - مصطفى زيكو - مصطفى سعد

الهجوم: ديلسون كاموني

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: شادي حسين - أحمد عادل - سامح إبراهيم - أحمد الصغيري - عمار حمدي - بيتر موتوموسي - رشيد أحمد - محمد سيد "مزيكا" - علي جمال

تشكيل الجونة

فيما يقود مروان محسن هجوم فريق الجونة في مباراة اليوم.

وكشف علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل الفريق الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا

الوسط: نور السيد - محمود حسونة

وسط الهجوم: أوجو صامويل - أكيم فافور - أحمد رضا

الهجوم: مروان محسن

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: عمرو شعبان - محمد محمود - سيف شيكا - أحمد عبد الرسول - محمود العالمي - محمد النحاس - بلال السيد - أحمد مجدي كهربا - أرنو راندريانانتيناينا.

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