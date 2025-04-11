ماذا قالت الفنانة هالة صدقي في اتهام شاليمار لها بالشهادة الزور؟

استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال الفنانة هالة صدقي، وذلك في إطار البلاغ الرسمي المقدم ضدها من قبل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج المعروف خالد يوسف، والذي يتضمن اتهامات جدية لهالة صدقي بالشهادة الزور في القضية المتداولة بشأن اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجموعة من المجوهرات التي تخص شاليمار.

وخلال جلسة التحقيق التي استغرقت وقتا مطولا، قامت النيابة بمواجهة الفنانة هالة صدقي بجميع الاتهامات الواردة في البلاغ، حيث أوضحت شاليمار شربتلي أن هالة صدقي قامت بالإدلاء بشهادة تخالف الحقيقة، وتصب في مصلحة المتهم عمر زهران، كما اتهمتها بأنها نسبت التهمة إلى المخرج خالد يوسف، وادعت أنه هو من ارتكب واقعة سرقة المجوهرات الثمينة.

ومن جانبها، أنكرت الفنانة هالة صدقي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أمام النيابة أنها لم تتعمد الكذب أو الإدلاء بشهادة غير صحيحة، وإنما تحدثت استنادا إلى معلومات نقلها إليها صديق مقرب من شاليمار نفسها.

وأضافت أن هذا الصديق أخبرها أكثر من مرة قائلا: إن خالد يوسف هو من قام بسرقة المجوهرات، مشيرة إلى أنها عندما طلبت منه رقم محضر السرقة أكثر من مرة، كان يزوّدها في كل مرة برقم مختلف وغير صحيح.

وقد دافعت هالة صدقي عن نفسها مؤكدة أن أركان جريمة الشهادة الزور غير متوفرة في حالتها، لأنها لم تشهد على واقعة لم تحدث، بل تحدثت عن أقوال وردت إليها من مصدر موثوق به بحسب اعتقادها، وأوضحت أن شهادتها لم تكن مؤثرة في مجريات الدعوى القضائية، لأن المحكمة لم تعتمد عليها لا بالإيجاب ولا بالسلب، وبالتالي فإن أقوالها لم يكن لها تأثير على الحكم أو على قناعة المحكمة بالقضية.

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي قد قدمت بلاغا جديدا ضد مجموعة من الشخصيات العامة والإعلامية، شمل البلاغ أسماء كل من الفنانة هالة صدقي، والإعلامية بسمة وهبة، والكاتبة آمال عثمان، حيث اتهمتهن جميعا بارتكاب جرائم الشهادة الزور بالإضافة إلى السب والقذف.

وقد استمعت النيابة أيضا إلى أقوال المحامي الموكل من قبل شاليمار شربتلي، والذي أكد أن جميع المبلغ ضدهن قد أدلين بشهادات أمام المحكمة تنفي التهمة عن عمر زهران، وفي المقابل اتهمن خالد يوسف بأنه هو من استولى على المجوهرات، وهو ما اعتبره المحامي محاولة لتضليل العدالة وتشويه سمعة موكلته وزوجها.

بلاغ للنائب العام ضد شاليمار

كان المستشار شريف حافظ، المحامي وكيلا عن الإعلامية بسمة وهبة، قد تقدم ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه شاليمار شربتلي أنها استخدمت قنوات ومنصات السوشيال ميديا لنشر المكالمة المسربة بعد إدخال تعديلات عليها، وسب موكلته نعتًا بصفات ليست بها وعلى خلاف الحقيقة مما نتج عنها التشهير بها وبسمعتها حال كونها إعلامية مصرية لها تاريخها الإعلامي وجمهورها ومتابعيها داخل مصر والوطن العربي بأكمله مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية ومعنوية لا حصر لها ويستحيل برؤها.

كما تضمن البلاغ أن “التسجيل المفبرك تم استغلاله بغرض التشهير والإساءة”، مشيرا إلى أن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للخصوصية والحقوق الشخصية للإعلامية بسمة وهبة.

وأوضح حافظ أن هذه التصرفات تتناقض تماما مع الواقع وتهدف إلى الإضرار بسمعة موكلته، مشيرا إلى أن البلاغ جاء بعد محاولات متعددة لحل الأزمة بشكل ودي، ولكن دون جدوى.

جاء ذلك على إثر محاولات تدخل بسمة وهبة لحل أزمة المخرج عمر زهران مع شاليمار شربتلي في قضية المجوهرات الشهيرة.

تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران إلى سنة

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الجيزة تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران، إلى سنة، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن “المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي”.

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