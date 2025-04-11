محافظ القاهرة و4 وزراء يشاركون في احتفالية يوم اليتيم بحديقة الأزهر (فيديو وصور)

تضمنت احتفالية محافظة القاهرة والتى شارك بها ٢٥٠ طفلا وطفلة وذلك بمناسبة "يوم اليتيم" بحديقة الأزهر العديد من الفقرات الترفيهية.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، محمد جبران وزير العمل ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، وحرص الوزراء علي التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.

وتم توزيع ورق تلوين على الأطفال كما تم توزيع ألوان وهدايا.

ويأتى ذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية في يوم اليتيم، وبلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل بعدما كان عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعى نحو التحول من دور الرعاية إلى الرعاية البديلة من خلال التقليل من دور الرعاية والتوسع في مشروع الأسر البديلة الكافلة.

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