الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

قصص للأطفال في احتفالية يوم اليتيم بحديقة الأزهر (فيديو وصور)

يوم اليتيم، فيتو
يوم اليتيم، فيتو

نظمت محافظة القاهرة احتفالية كبرى شارك بها ٢٥٠ طفلا وطفلة وذلك بمناسبة "يوم اليتيم" بحديقة الأزهر، وسط أجواء من الفرحة بين الأطفال.

وتتضمن الاحتفالية حفل غذاء وعروضا فنية، وقصص للأطفال ومسابقات، وورش رسم، وتوزيع هدايا وملابس للأطفال، وألعاب، وتكريم لعدد من الأمهات البديلات.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية في يوم اليتيم، وبلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل بعدما كان عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من دور الرعاية إلى الرعاية البديلة من خلال التقليل من دور الرعاية والتوسع في مشروع الأسر البديلة الكافلة.

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محافظة القاهرة احتفالية يوم اليتيم التضامن الاجتماعي حديقة الازهر مشروع الأسر البديلة

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