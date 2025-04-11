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أخبار مصر

فقرات ترفيهية للأطفال اليتامى في حديقة الأزهر احتفالا بيوم اليتيم (فيديو وصور)

يوم اليتيم بحديقة
يوم اليتيم بحديقة الأزهر بارك، فيتو
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نظمت محافظة القاهرة احتفالية كبرى شارك بها ٢٥٠ طفلا وطفلة وذلك بمناسبة "يوم اليتيم" بحديقة الأزهر، وتم تنظيم فقرة الساحر لإسعاد الأطفال، كما تضمنت احتفالية المحافظة العديد من الفقرات الترفيهية.


وحرص منظمو الحفل علي توزيع ورق تلوين على الأطفال كما تم توزيع ألوان وهدايا.

 

يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية في يوم اليتيم، وبلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل بعدما كان عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من دور الرعاية إلى الرعاية البديلة من خلال التقليل من دور الرعاية والتوسع في مشروع الأسر البديلة الكافلة.


عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة

وهذا يؤكد رؤية الوزارة نحو التحول من دور الرعاية إلى الرعاية البديلة من خلال التقليل من دور الرعاية والتوسع في مشروع الأسر البديلة الكافلة.

 

وتتمثل استراتيجية الوزارة في إعادة دمج الأطفال معلومي النسب بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل الأسر الطبيعية أو أسرهم الممتدة.

 

 

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يوم اليتيم التضامن الاجتماعي حديقة الازهر وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن محافظة القاهرة فقرة الساحر

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