الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مواجهات ربع نهائي كأس مصر

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو

 كرة اليد، تقام اليوم مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لكرة اليد رجال للموسم الحالي 2024/2025.

 

وتقام اليوم المباريات التالية:

الزمالك × الزهور - 6 مساء | صالة الزهور

سبورتنج × الأهلي - 6 مساء | صالة سبورتنج

الشمس × البنك الأهلي - 6 مساء | صالة سبورتنج

سموحة × طلائع الجيش - 6 مساء | صالة سموحة.

 

بيان اتحاد كرة اليد بشأن رحيل باستور

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، أمس الخميس، رحيل الإسباني خوان كارلوس باستور عن منصبه، كمدير فني للمنتخب الأول، عقب انقضاء عقده بنهاية شهر يونيو المقبل.

ووجه الاتحاد، في بيان رسمي، الشكر للإسباني باستور على الفترة التي قضاها مع "الفراعنة"، مشيدًا بالجهود التي بذلها خلال مهمته.

وكان باستور قد تولى تدريب منتخب مصر، في مارس 2023، خلفًا لمواطنه روبرتو باروندو.

ونجح الإسباني في قيادة الفراعنة لتحقيق المركز الخامس، في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بالإضافة لاحتلال نفس المركز في مونديال 2025.

كما سبق لخوان باستور قيادة منتخب إسبانيا، خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

رسالة باستور مدرب فراعنة اليد

كشف الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، أنه على علم بوجود مفاوضات بين الاتحاد المصري وأحد المدربين الإسبان، من أجل خلافته في تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح باستور في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن عالم الاحتراف في كرة اليد يحتمل جميع التوقعات والسيناريوهات، وأنه راض تماما عن ما قدمه خلال فترة توليه المسئولية الفنية لمنتخب مصر رغم الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب وأبرزها إصابات العناصر الأساسية.

وقال "باستور"، إنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة لتدريب أندية ومنتخبات، وإنه ملتزم بعقده مع الاتحاد المصري حتى شهر يونيو المقبل، ويتمنى التوفيق لمنتخب مصر في كل البطولات القارية والدولية.

وأكمل "باستور": "حتى الآن لم أتلق إخطارا رسميا من الاتحاد المصري يتضمن قرار إنهاء عملي وعدم تجديد التعاقد، ولكني أعلم أن هناك مفاوضات واتفاقات مع أحد المدربين لخلافتي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد كأس مصر الزهور الزمالك سبورتنج الأهلي

مواد متعلقة

"وما زال المجد مستمرا"، ليفربول يستعرض أهداف صلاح الموسمية بعد تجديد عقده

أزمة جديدة في اتحاد كرة اليد بسبب مدير بطولة العالم للناشئين

انطلاق الدورة التدريبية الثامنة للحصول على الرخصة الدولية (B) في كرة اليد

كرة اليد، مواجهة "تحصيل حاصل" بين الأهلي والزمالك في ختام دوري المحترفين

الأكثر قراءة

قفزة جنونية في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

أول رد من الزمالك على رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

خبير بترولي يكشف عن أسعار الوقود بنهاية 2025

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

تعريفة التاكسي الأبيض الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية