كرة اليد، منتخب الناشئين يواجه كرواتيا في نصف نهائي بطولة البحر المتوسط

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة، أمام منتخب كرواتيا في نصف نهائي بطولة البحر المتوسط، المقامة حاليا في تونس.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب صربيا بنتيجة 23-20 في الجولة الرابعة من دور المجموعات، ليضمن تواجده بين الأربعة الكبار في البطولة.

واستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بخسارة أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 21-18، قبل أن يستعيدوا توازنهم بتحقيق فوز مستحق على منتخب رومانيا بنتيجة 24-15 في الجولة الثانية، ثم اكتسحوا منتخب تركيا بنتيجة 29-16 في الجولة الثالثة، ليواصلوا مشوارهم بقوة نحو المنافسة على اللقب.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 17 لاعبًا هم: عبد الملك محمود، ياسين خالد، منصور عامر، زياد مصطفى، محمد رامي، مؤمن ريحان، ياسين أحمد، عبد الرحمن بكر، ياسين سعد، حمزة سامي، ياسين تامر، يحيى هشام، محمود رامي، سيف الله عمرو، مهند علاء، مؤمن النقيب، ويوسف عمر.

وتقام بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها لأول مرة في المغرب نهاية العام الجاري.

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