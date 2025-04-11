الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي يكشف تطورات أزمة تأشيرة بن شرقي وجراديشار قبل رحلة جنوب أفريقيا

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن التحركات مستمرة من أجل إنهاء أزمة تأشيرة ثنائى الفريق أشرف بن شرقي وجراديشار من أجل الحصول على تصاريح العمل الخاصة بهما لاستكمال إجراءات استخراج تأشيرة جنوب أفريقيا لمرافقة الفريق لخوض مباراة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة بيراميدز المرتقبة غدا، حيث يدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الغد الحاسمة فى مشوار الدوري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي أخبار أشرف بن شرقي

مواد متعلقة

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

قفزة جنونية في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

خبير بترولي يكشف عن أسعار الوقود بنهاية 2025

أول رد من الزمالك على رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

تعريفة التاكسي الأبيض الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية