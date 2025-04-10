ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد جولة ذهاب ربع النهائي

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، يتصدر البرازيلي رافينيا نجم برشلونة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ختام جولة الذهاب لدور ربع النهائي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- رافينيا برشلونة 12 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 11 هدفا

3- سيرهو جيراسي بوروسيا دورتموند 10 أهداف

3- هاري كين بايرن ميونخ 10 أهداف

4- إرلينج هالاند مانشستر سيتي 8 أهداف

5- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 7 أهداف

5- كيليان مبابي ريال مدريد 7 أهداف

5- جوناثان دايفيز ليل 7 أهداف

5- فانجيليس بافليديس بنفيكا 7 أهداف

5- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 7 أهداف

5- عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان 7 أهداف

5- لاوتارو مارتينيز إنتر 7 أهداف

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:



مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل

بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان 1-2

آرسنال ضد ريال مدريد 3-0

الأربعاء 9 أبريل

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند 4-0

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا 3-1



مباريات الإياب

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.