الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

90 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو

سيكو سيكو
سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو، واصل فيلم سيكو سيكو بطولة الفنانين عصام عمر وطه دسوقي، تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025.

 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم سيكو سيكو منذ بداية عرضه إيرادات اقتربت من 90 مليون جنيه في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

 

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

 

 

 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 

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