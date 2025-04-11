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عميد ألسن عين شمس تفتتح المؤتمر الدولى الخامس لقسم اللغة الإنجليزية

المؤتمر الدولى الخامس
المؤتمر الدولى الخامس لقسم اللغة الإنجليزية

 افتتحت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لقسم اللغة الإنجليزية بالكلية، تحت عنوان " التقاطعية فى الأدب واللغة والترجمة "، ويقام المؤتمر تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وأمانى أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسلوى رشاد، عميد الكلية، وأشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور فدوى كمال عبد الرحمن، مقرر المؤتمر.

 

عميد ألسن عين شمس تفتتح المؤتمر الدولى الخامس لقسم اللغة الإنجليزية

 وخلال كلمتها أكدت سلوى رشاد، عميد الكلية،  أن مؤتمر القسم الأخير كان بعنوان "ما وراء الحدود: تحولات نموذجية في الأدب واللغويات والترجمة"، الذي عُقد عام ٢٠٢٣، وناقش تجاوز الحدود الراسخة والقيود،  ويتخذ مؤتمر هذا العام خطوةً ملموسةً للأمام، مُركزًا على التقاطع الديناميكي  وتأثيره العميق في الأدب واللغويات والترجمة، مُسلّطًا الضوء على التفاعل المُعقّد بين التخصصات الأكاديمية المُتعددة وأنظمة المعرفة، بما في ذلك العرق والإعاقة، والجغرافيا، والإعلام، والذكاء الاصطناعي.

مشيرة إلى أنه في هذا الصدد، يُساهم مؤتمرنا في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والرؤية البحثية لجامعة عين شمس من حيث استكشاف تداخل مجالات الأدب واللغويات والترجمة والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية السالفة الذكر، وأهمية ذلك في مواجهة التحديات المحلية والعالمية الحالية والمستقبلية، وتلبية الاحتياجات المجتمعية الفعلية، بما يؤدي إلى الابتكار.

مضيفة أنه اتخذت كلية الألسن بجامعة عين شمس، على مدار السنوات الماضية، إجراءات حثيثة لتوجيه رؤيتها البحثية وأدائها في هذا الاتجاه. ومن هذه الإجراءات:

وضع خطط بحثية ولوائح تتوافق مع رؤية مصر 2030 وجامعة عين شمس البحثية، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تشجيع الباحثين على إجراء البحوث التطبيقية واستكشاف المجالات البينية، تشجيع النشر الدولي في المجلات العالمية المرموقة، تعزيز التعاون البحثي الدولي مع الجامعات الأجنبية، والذي أثمر عن اتفاقيتين  للتعاون فى إطار  برنامجين للماجستير المشترك بين جامعتي لايبتسيج  بألمانيا وسلامنكا بإسبانيا، إبرام عدد من اتفاقيات التبادل على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة، بما في ذلك جامعة تسكوبا وطوكيو وهيروشيما باليابان، وجامعة هانكوك بكوريا الجنوبية، وجامعتي بكين وشنغهاي بالصين، وجامعة تشارلز بجمهورية التشيك، وبابلو دى أولابيدى  بإشبيلية بإسبانيا، وغيرها، تعزيز تدريب الترجمة للطلاب والباحثين، بالتعاون مع خدمة الترجمة الفورية  بالأمم المتحدة، إنشاء وحدة الإبتكار  بالكلية، وربطه بالاقتصاد، والصناعة، وريادة الأعمال، وذلك بالإضافة لإنشاء برنامجين للدراسات العليا فى التخصصات البينية: اللغويات الحاسوبية، وتكنولوجيا الترجمة، بهدف تطبيق  أساليب الذكاء الاصطناعي لدعم استخدام التكنولوجيا في المجالات ذات الصلة، مما يسمح بالاستجابة السريعة للمتغيرات المجتمعية واحتياجات أسواق العمل.

وأوضحت فدوى كمال عبد الرحمن، مقرر المؤتمر أن المؤتمر يستضيف مشاركين من الجامعات المصرية كافة ومن الجامعات العربية فى العراق والأردن ومن جامعة هونج كونج بالصين. كما يستضيف متحدثين رئيسيين متميزين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ومن أسبانيا ومن جامعة القاهرة. يتضمن المؤتمر كذلك ندوات متخصصة فى استخدام الذكاء الاصطناعي فى الترجمة يتحدث من خلالها أ. محمود عبد العاطى محمد كبير مترجمى اللغة العربية بالبنك الدولى وسامح الشرقاوى المترجم والمدرب الدولى الحائز على شهادة الأيزو فى الترجمة.

كما أكدت فدوى كمال عبدالرحمن، مقرر المؤتمر أننا نجتمع هنا اليوم في شهر أبريل الزاهي، شهر التجدد والنماء، لننطلق في رحلة استكشاف فكري. إن محور اهتمامنا، التقاطعية، ليس مجرد مفهوم نظري؛ بل هو عدسة حيوية يمكننا من خلالها فهم الحقائق المعقدة والمتداخلة للتجربة الإنسانية. إنها تتحدانا لتجاوز الهويات المنفردة والاعتراف بالطرق المتعددة الأوجه التي تعمل بها السلطة وتتمتع بعض الجماعات بالامتيازات وتعانى أخرى من التهميش.

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