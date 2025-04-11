الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم استنساخ في ثاني أيام عرضه

استنساخ
استنساخ

حقق فيلم استنساخ بطولة الفنان سامح حسين إيرادات ضعيفة بشباك السينما، بلغت 232,454 ألف جنيه، في ثاني أيام عرضه أمس الخميس.

قصة فيلم استنساخ لـ سامح حسين

 

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها علي البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

 

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ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام كوميدية.

وتشارك الفنانة هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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استنساخ سامح حسين إيرادات استنساخ هبه مجدي

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