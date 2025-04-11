أرقام عبد الرازق حمدالله مع الشباب بعد تألقه مع الفريق

يعيش نادي الشباب السعودي فترة مميزة في دوري روشن، حيث نجح الفريق في تحقيق سلسلة نتائج إيجابية خلال مبارياته السبع الأخيرة، محققًا خمسة انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ليؤكد الفريق عودته القوية للمنافسة.



وتمكن الفريق من تحقيق انتصارات متتالية على كل من الخلود والوحدة والعروبة، كما تغلب على ضمك والرائد، بينما خرج بنقطة التعادل في مواجهتين قويتين أمام النصر والتعاون.

ويواصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله تألقه اللافت مع نادي الشباب في الموسم الحالي، مقدمًا أداءً استثنائيًا يؤكد من خلاله مكانته كأحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي.

أرقام حمد الله



فقد خاض حمد الله 26 مباراة مع الليث هذا الموسم، نجح خلالها في المساهمة بـ 26 هدفًا، ما يعني مساهمة بمعدل هدف في كل مباراة.



وتفصيلًا، سجل حمد الله 22 هدفًا بنفسه، وهو رقم مبهر يضعه في صدارة هدافي الدوري.

كما قدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 26.

واصل فريق الشباب مسلسل انتصاراته بمشواره في دوري روشن السعودي للموسم الجاري، بالفوز على ضيفه الخلود بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.

وواصل حمدالله الاقتراب من عمر السومة على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، مقلصًا الفارق إلى هدفين فقط بعد زيارة مرمى الخلود.

ورفع الشباب رصيده إلى 49 نقطة ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما جمدّت الهزيمة رصيد الخلود عند 31 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر.

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