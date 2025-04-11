محافظ الجيزة يتابع مواقف السيارات ومحطات الوقود عبر الشبكة الوطنية للطوارئ (فيديو)

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة دقيقة لحالة مواقف سيارات السرفيس ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، وذلك من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المتطور، والواقع بديوان عام المحافظة.

وتأتي هذه المتابعة في سياق حرص المحافظة على ضمان التزام جميع الأطراف بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات السرفيس والنقل الجماعي التي تم اعتمادها مؤخرًا، وكذلك التأكد من توافر الوقود بكميات كافية وعدم وجود أي اختناقات أو مخالفات في محطات التموين.

واستمع المهندس عادل النجار إلى تقارير مفصلة من المسئولين بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ حول حركة العمل داخل المواقف المختلفة، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المعلنة ووضع الملصقات الخاصة بها بشكل واضح، كما اطلع على بيانات حول توافر الوقود بأنواعه المختلفة في محطات التموين المنتشرة في أنحاء المحافظة، والإجراءات المتخذة لضمان وصوله للمواطنين بسهولة ويسر.

وأكد محافظ الجيزة على الدور الحيوي الذي يلعبه مركز الشبكة الوطنية للطوارئ في توفير صورة واضحة ولحظية عن الأوضاع الميدانية، مما يساهم في سرعة اتخاذ القرارات والتدخل الفوري في حال ظهور أي مشكلات أو مخالفات، وشدد على أهمية استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

توجيهات بالتواجد الميداني والمستمر في المواقف ومحطات الوقود

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة التواجد الميداني والمستمر في المواقف ومحطات الوقود، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي أعلنت عنها المحافظة، وعلى رأسها أرقام الطوارئ وخدمة الواتساب الخاصة بغرفة العمليات الرئيسية.

وأكد المهندس عادل النجار على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مخالفين يحاولون استغلال المواطنين أو تعطيل سير العمل بانتظام في أي من القطاعات الخدمية.

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