اتحاد جدة يفوز على العروبة 0/2 ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه العروبة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب "الانماء" في جدة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن - الدوري السعودي.

سجل هدف الاتحاد الأول اللاعب أوناي هيرنانديز مع الدقيقة السابعة من عمر الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف عبدالرحمن العبود هدف الاتحاد الثاني مع الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وعزز الاتحاد من صدارته لترتيب دوري روشن السعودي ورفع رصيده بعد الفوز إلى 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال الوصيف الذي سيحل ضيفًا على الاتفاق غدًا الجمعة.

وفي المقابل تجمد رصيد العروبة عند 26 نقطة واحتل المركز الرابع عشر ودخل منطقة الخطورة قبل 8 جولات من اسدال الستار على منافسات المسابقة.

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