الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

ليفربول يواصل احتفاله بتجديد صلاح: هنا آنفيلد.. هنا منبع الأساطير

محمد صلاح
محمد صلاح

واصلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي الاحتفال بتجديد الملك المصري محمد صلاح لعقده مع الريدز لمدة موسمين.

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية عبر فيس بوك صورا لـ محمد صلاح من داخل معقل الفريق فى أنفيلد مزينة الصور بعبارة “هُنا آنفيلد.. هُنا منبع الأساطير”.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مدة العقد الجديد الذي وقع عليه محمد صلاح رفقة ليفربول، حيث لم يعلن الأخير سوى عن استمرار الدولي المصري داخل صفوف الفريق.

وذكرت شبكة "بي بي سي" الإنجليزية أن محمد صلاح وقع عقدًا مع ليفربول مدته عامان، أي أن الدولي المصري سيستمر داخل أنفيلد حتى يونيو 2027، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الراتب الذي من المقرر أن يتقاضاه محمد صلاح رفقة ليفربول، والتي ذكرت أنه سيبلغ 350 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا، وهو ما جعل النادي الإنجليزي يخرق قواعده المتعلقة بتجديد من هم فوق الثلاثين بتلك الرواتب.

 

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية نقلًا عن موقع "ذا أتلتك" إن محمد صلاح سيستمر لمودة موسمين على أن يحصل على 41.6 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة "تليجراف" أن محمد صلاح مستمر داخل ليفربول  حتى 2027، وسيتقاضى راتبًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعني أنه سيحصل على 40 مليون جنيه إسترليني خلال مدته المتبقية في أنفيلد.

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