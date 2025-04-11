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ساخرون

ساخرون، التموين: كيلو فسيخ ورنجة وحزمة بصل لكل بطاقة تموين بمناسبة شم النسيم

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

 علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولًا بوزارة التموين عقد مؤتمرا صحفيا للحديث حول استمرار الزيادة التى أقرتها الحكومة بمناسبة شهر رمضان المنقضى على بطاقة التموين حتى نهاية شهر إبريل، وذلك لطمأنة أصحاب البطاقات الذين لم يستطيعوا صرفها حتى الآن بسبب تقاعس بعض تجار السلع التموينية.
 

صرح بذلك مصدر “فشار” غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للمسئول قائلا: طب بالنسبة للسلع بتاعة شم النسيم؟! 

 

فرد عليه المسئول قائلًا: متقلقلش.. هنوزع كيلو فسيخ ورنجة وحزمة بصل لكل بطاقة تموين بمناسبة أعياد شم النسيم!

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