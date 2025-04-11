محمد صلاح: ليفربول بيتنا والألقاب مع الريدز أهم من أرقامي القياسية

أجرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، مقابلة مع ناديه عبر الموقع الرسمي، وذلك بعد تجديد عقده مع الفريق، ليستمر داخل أنفيلد حتى 2027.

استهل محمد صلاح، حديثه عبر الموقع الرسمي لنادي "ليفربول" تعليقًا على تجديد تعاقده موسمين، قائلًا: "من الرائع استمراري هنا موسمين مقبلين وأنا سعيد جدًا بتوقيع العقد الجديد مع ليفربول، أنا متحمس جدًا لدينا فريق رائع الآن وكنا نمتلك فريقًا رائعًا من قبل أيضًا، ووقعت لأنني مؤمن على قدرتنا على تحقيق المزيد من البطولات".

وأضاف: "الريدز يمثل لي الكثير لقد قضيت أفضل السنوات في مسيرتي هنا حيث لعبت 8 سنوات وآمل أن تصل إلى 10 أنا أستمتع بحياتي هنا، زوجتي والأطفال يشعرون بأنهم في وطنهم، لقد كانوا سعداء جدًا باستمرارنا هنا لموسمين مقبلين ونشعر بأن ليفربول بيتنا".

وتابع: "كوني ضمن أفضل الهدافين في ليفربول أمر رائع لكنني أشعر بفخر أكبر عندما نحقق الألقاب الجماعية لأن هذا هو الأهم، وعندما تساهم في فوز الفريق هذا ما يتذكره الناس، والجوائز الفردية دون الألقاب الجماعية لا تحمل نفس القيمة".

وزاد الدولي المصري عن دوره مع ليفربول: "أنا جناح وأحاول القيام بعملي، والأهم هو تحقيق الفوز والسير نحو تحقيق الألقاب فهذا هو الأهم، والاقتراب من كوني رابع الهدافين التاريخين بالدوري الإنجليزي أمر رائع".

واستكمل: "لقد جئت إلى هنا وأنا في الـ24 من عمري، ونضجت كلاعب وشخص وأشعر بالسعادة عندما يسألني اللاعبيون الصغار بعد أن أصبحت أحد قادة الفريق، ولدي علاقة رائعة مع الجميع هنا، أحيانًا أنظر إليهم وأضحك لأنني كنت في مكانهم يومًا ما، الضغط يكون صعبًا لكن مع الوقت الأمور تصبح بشكل مختلف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.