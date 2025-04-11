سلوت يتحدث عن تواضع محمد صلاح وما قدمه ليفربول للفرعون المصري

واصل أرني سلوت إطلاق تصريحاته للحديث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

وقال فى تصريحات صحفية جديدة صباح اليوم: “أنا واثق بقرارات الإدارة، إذا كان هناك تجديد سيتم التجديد وإذ لم يكن فسيبحث عن فرص أخرى، سيفعلون ما هو أفضل للنادي، أنا هادئ”.

وأضاف: "محمد صلاح يُواصل هذا الجهد كل يوم، بإمكانه تسجيل الأهداف حتى لو لم يكن في أفضل حالاته خلال نصف ساعة أو ربع ساعة، ولهذا السبب يتمتع بقوة ذهنية كبيرة، يجب أن يكون قويًا ذهنيًا، وبغض النظر عن الجوانب الأخرى، ربما يكون هذا ما يميزه بالنسبة لي".

وأردف: "إدارة نادي ليفربول بذلت جهدا كبيرا للغاية من أجل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول".

وأفاد: "أنا سعيد بالعمل مع فان دايك هذا الموسم، لقد كان رائعًا، ربما بعض القرارات كان يجب التصرف بها بشكلٍ أفضل ولكن بالـ89 دقيقة الأخرى لاعب مهم جدًا".

وأتم: "دائمًا ما يتم الحكم على محمد صلاح كلاعب، لكنني أراه كإنسان أيضًا، إنه متواضع ويعمل بجد ويبذل الكثير من الجهد ليصبح اللاعب الذي هو عليه الآن".

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