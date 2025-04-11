الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سلوت يتحدث عن تواضع محمد صلاح وما قدمه ليفربول للفرعون المصري

سلوت مع صلاح
سلوت مع صلاح

واصل أرني سلوت إطلاق تصريحاته للحديث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

وقال فى تصريحات صحفية جديدة صباح اليوم: “أنا واثق بقرارات الإدارة، إذا كان هناك تجديد سيتم التجديد وإذ لم يكن فسيبحث عن فرص أخرى، سيفعلون ما هو أفضل للنادي، أنا هادئ”.

وأضاف: "محمد صلاح يُواصل هذا الجهد كل يوم، بإمكانه تسجيل الأهداف حتى لو لم يكن في أفضل حالاته خلال نصف ساعة أو ربع ساعة، ولهذا السبب يتمتع بقوة ذهنية كبيرة، يجب أن يكون قويًا ذهنيًا، وبغض النظر عن الجوانب الأخرى، ربما يكون هذا ما يميزه بالنسبة لي".

وأردف: "إدارة نادي ليفربول بذلت جهدا كبيرا للغاية من أجل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول".

وأفاد: "أنا سعيد بالعمل مع فان دايك هذا الموسم، لقد كان رائعًا، ربما بعض القرارات كان يجب التصرف بها بشكلٍ أفضل ولكن بالـ89 دقيقة الأخرى لاعب مهم جدًا".

وأتم: "دائمًا ما يتم الحكم على محمد صلاح كلاعب، لكنني أراه كإنسان أيضًا، إنه متواضع ويعمل بجد ويبذل الكثير من الجهد ليصبح اللاعب الذي هو عليه الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول أخبار ليفربول الإنجليزي

مواد متعلقة

ليفربول يستعين بـ أم كلثوم للاحتفاء بتجديد محمد صلاح

محمد صلاح ابن الأنفيلد البار.. ليفربول يعلن تجديد عقد الملك المصري.. تعليق تاريخي من الفرعون.. وإدارة الريدز تكافئ جماهيرها بهذه المناسبة

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية