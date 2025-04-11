قبل طرحه بالسينمات، القائمة الكاملة لأبطال فيلم الكوميديا الرومانسي ري ستارت

تعرض دور العرض السينمائى مجموعة كبيرة من الأفلام الجديدة تتنوع بين الرومانسى والكوميدى وأفلام الحركة.

ويبدو أن صناع السينما قرروا تقديم موسم قوي ومتميز يجمع كوكبة من النجوم الكبار وبين الشباب..وفى مقدمة تلك الأفلام نجد فيلم «ري ستارت».

قصة وأبطال فيلم ري ستارت

يعتبر Restart فيلم الرومانسية الجديد لتامر حسنى وهنا الزاهد أقوى أفلام موسم عيد الفطر 2025، إذ سينافس بقوة بالبوكس أوفيس لاحتوائه على العديد من النجوم برفقة هذا الثنائى الذى سبق وحققا معا نجاحات سينمائية كبيرة. يشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا فى فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين «تامر» والمخرجة سارة وفيق.

يتعاون بهذا الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم فى مقدمتهم: باسم سمرة،ميمى جمال، عصام السقا والشاب سيد أسامة الشهير بدور “ميكا”.. كذلك سيحل عدد من نجوم الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وتوقيع المخرجة سارة وفيق.

وعن كواليس الفيلم تحدث النجم محمد ثروت فى تصريح خاص لــ “فيتو” قائلًا: انتهينا من تصوير الفيلم مبكرًا وسادت أجواء العمل حالة من الود والألفة نظرًا لاقتناعنا جميعا بالنص وهو لأيمن بهجت قمر وثقتنا فى رؤية المخرجة سارة وفيق، وسأجسد خلال الفيلم شخصية جديدة عنى لم أقدمها بشاشات السينما من قبل.. فالفيلم يغلب عليه الطابع الكوميدى ولكنه أيضًا يحتوى الكثير من الأفكار الهامة وأتمنى أن يُسعد بها الجمهور.

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