الجمعة 11 أبريل 2025
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اقتصاد

كامل الوزير يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

 تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 12 إبريل المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظتي الأقصر وأسوان بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 30. 10 صباحًا.

 

ويأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

 

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

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للتنمية الصناعية وزير الصناعة الصناعة

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