الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

زيادة سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمطروح (صور)

سيارات الأجرة
سيارات الأجرة

 قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة من ١٠ إلى  ١٥% سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ ١٠ جنيهات بأجرة السيارات المكيفة، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسى إلى ١٣ جنيها عند فتح الباب و٤،٥ جنيه لكل كيلو.   

واعتمد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الأجرة الجديدة  لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود صباح اليوم الجمعة.

 


وجاء  ذلك عقب قرار  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تقرر اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:  
بنزين 95..  19 جنيه لتر 
بنزين 92..  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80.  15.75 جنيه لتر 
السولار.... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه 
وطن الغاز الصب 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

كما كلف محافظ مطروح  مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة  وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسئولي المراكز بالمحافظة    الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب،   والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات ورصد اى مشكلات مع  متابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة المقررة

 

 ووجه المحافظ بطبع الملصقات بالتعريف الجديدة ووضعها بالمواقف على  كل سيارة أجرة وفقا لخط سيرها،مع   تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لاستغلال المواطنين،مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158  أو 0464943692 أو على الخط الساخن 114 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

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