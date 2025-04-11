وزير الاستثمار يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أريستون وميرلوني القابضة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أومبرتو كروفيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أريستون وميرلوني القابضة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة في مصر.

الدولة حريصة على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات

وقال الوزير إن الدولة حريصة على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات في جميع القطاعات حيث تسعى لتقديم حوافز للمستثمرين لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وأشاد الخطيب بالجهود المبذولة من قبل الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصري.

نستهدف توفير بيئة تجارية تنافسية

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى توفير بيئة تجارية تنافسية كما تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء لتيسير عمل الشركات الأجنبية والمحلية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة في المنطقة من خلال توسيع الشراكات الاقتصادية مع العالم.

وأشار أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، كما تبذل جهودًا كبيرة في تحسين وتطوير سياسات الطاقة؛ مما يجعلها جذابة للاستثمار.

وأكد الخطيب على أهمية التعاون بين الشركات المحلية والعالمية في مجالات البحث والتطوير معتبرا أن الدولة تدرك أهمية الابتكار لتطوير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والدولية.

وأشاد الوزير بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة القدرة التصديرية من خلال تطوير القطاعات الصناعية والتجارية ورفع كفاءة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية حيث إن هذه الجهود ستساهم في زيادة صادرات مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم.

ومن جانبه أوضح أومبرتو كروفيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أريستون وميرلوني القابضة، أن مصنع الشركة في مصر ينتج سخانات المياه وأنظمة الغاز، ويتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100,000 وحدة سنويًا.

وأكد أن هذا المصنع يمثل إضافة كبيرة للقطاع الصناعي المصري، ويعكس التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر كما يسهم المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي من هذه المنتجات ذات الجودة العالية.

وأشاد كروفيلا بجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال، معربًا عن تقديره للخطوات التي تم اتخاذها لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن شركة أريستون وميرلوني القابضة تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في مصر في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الشركة ترى في السوق المصري فرصة كبيرة للنمو وتوسيع قاعدة عملائها في المنطقة.

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